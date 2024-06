Elkann: "Siamo emozionati e felici"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Maranello per partecipare all’inaugurazione del nuovo e-building della Ferrari. Ad accogliere il Capo dello Stato il presidente John Elkann, il vicepresidente Piero Ferrari, l’amministratore delegato Benedetto Vigna e una rappresentanza di alcune centinaia di ‘tute rosse’. Lo stabilimento ospiterà la produzione e lo sviluppo dei motori a combustione interna, di quelli ibridi e dei nuovi motori elettrici.

“Siamo emozionati e felici oggi di accoglierla qui nell’e-building, qui stiamo costruendo il nostro futuro puntando sulle persone, sull’innovazione e rispettando l’ambiente. Come azienda ci siamo posti come obiettivo di essere da qui al 2030 a emissioni zero, l’e-building rappresenta un bel passo avanti. Come Ferrari siamo legati a questo territorio e a Maranello e vogliamo costruire qui il nostro futuro puntando sull’eccellenza italiana. Per questo siamo orgogliosi di farle vedere come lavoriamo”, ha detto Elkann accogliendo il capo dello Stato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata