La motoslitta su cui stava guidando si è ribaltata ed è atterrata su di lui, uccidendolo. Aveva 55 anni

Il campione di rally e star degli sport d’azione, Ken Block, è morto all’età di 55 anni in un incidente in motoslitta nello Utah. Block stava percorrendo un ripido pendio intorno alle 14 di lunedì quando la motoslitta su cui stava guidando si è ribaltata ed è atterrata sopra di lui, ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo della contea di Wasatch, dove è avvenuto l’incidente. Block, come riporta il Daily Mail, stava viaggiando con un gruppo ma era solo al momento dell’accaduto. È stato dichiarato morto sul posto in seguito alle ferite riportate. La scorsa settimana, Block aveva eseguito acrobazie in Idaho su una nuova e più potente motoslitta e aveva ammesso sui social come la potenza del mezzo lo avesse colto di sorpresa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata