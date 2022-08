Fermato dagli agenti il 14 agosto a Salt Lake City

La polizia di Salt Lake ha rilasciato il video dell’arresto di un uomo riprese dalle bodycam degli agenti. Una telefonata al 911 a Salt Lake City ha riferito che l’uomo, il 35enne Nykon Brandon, era entrato in una fabbrica di birra in mutande, aveva cercato di rubare della bevanda e stava correndo per strada, mettendo in pericolo se stesso e gli automobilisti. La polizia ha individuato l’uomo, cercando di trattenerlo in custodia. Brandon poco dopo è morto. Dopo che il dipartimento di polizia ha rilasciato il filmato della telecamera, registrato il 14 agosto, molti attivisti hanno accusato la polizia di usare una forza sproporzionata nell’arresto.

