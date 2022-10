Il pilota della Ducati è a 233 punti in classifica, 14 in più sul pilota della Yamaha Fabio Quartararo

Alex Rins, pilota catatlano della Suzuki, vince il Gran Premio d’Australia davanti allo spagnolo della Honda Marc Marquez e all’azzurro Francesco Bagnaia. Per il pilota della Ducati è un terzo posto più dolce che amaro visto che la salita sul podio gli ha permesso di conquistare la vetta del mondiale di MotoGp portandosi a 233 punti, 14 in più sul pilota della Yamaha Fabio Quartararo, che si è ritirato dopo essere caduto all’undicesimo giro.

Le dichiarazioni di Bagnaia

“La mia gara è cambiata moltissimo quando ho letto sulla lavagna che Quartararo era out. In quel momento ho accettato il podio come risultato. Il mio obiettivo era vincere, volevo arrivare lì”, ha detto Francesco Bagnaia, nuovo leader del mondiale MotoGp. “Abbiamo deciso di correre con la gomma media davanti perché non avevo un bel feeling con la dura, la media negli ultimi sei giri era distrutta, perdevo molto in percorrenza e sapevo che gli altri due (Rins e Marquez, ndr) mi avrebbero attaccato”, ha aggiunto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport. “Quanto ho gestito la gara da uno a dieci? Dodici, è stato incredibile. Martin aveva un passo buono ma nei primi giri ha spinto molto e ha perso un po’ di grip. La stessa cosa è accaduta a me, nonostante mi sia preso cura delle gomme ho distrutto totalmente quella davanti a sinistra, è stata una gara totale di gestione ed era un po’ di tempo che non mi succedeva. Ma oggi il gruppo era molto folto”. Con questo terzo posto il pilota della Ducati è balzato in testa al Mondiale con 14 punti di vantaggio su Quartararo. “Sono contento per la classifica, non troppo per la gara perché una vittoria è sempre una vittoria – ha concluso – Sono molto felice, in questo momento esser primo in campionato è molto importante ma non voglio gongolare”.

