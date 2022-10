Terzo Bagnaia, Quartararo 17esimo

Miguel Oliveira si è aggiudicato in MotoGp il Gp di Thailandia, condizionato nella prima parte dalla pioggia. Sul circuito di Buriram il pilota portoghese della Ktm ha preceduto sul traguardo le Ducati di Jack Miller e Pecco Bagnaia. Quarto Zarco davanti a Marc Marquez, sesto Bastianini. Fabio Quartararo su Yamaha ha pagato un brutto avvio di gara e ha chiuso 17mo non riuscendo mai ad entrare in gara. Il pilota piemontese riapre così il Mondiale portandosi a 2 punti dal campione del mondo francese.

