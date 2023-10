La causa è una perturbazione in arrivo dal Regno Unito

La stagione autunnale sembra ormai pienamente arrivata, pronta a spazzare via gli ultimi residui d’estate. In arrivo nelle prossime ore, insieme a forti venti, ci sono infatti piogge e temporali, soprattutto al Nord e nello specifico in Liguria, dove la Protezione Civile ha emanato l’allerta arancione, e in Toscana.

A causare il peggioramento del clima è una nuova perturbazione atlantica, in arrivo dal Regno Unito, che come riporta ilmeteo.it inizierà a fare sentire i suoi effetti soprattutto dal pomeriggio di oggi.

Nella notte il maltempo si estenderà a tutto il Nord, mentre nelle regioni del Centro e del Sud del paese ci sarà ancora relativo bel tempo. Le precipitazioni raggiungeranno infatti il Lazio, Roma compresa, e l’Umbria solo nella tarda serata di domani.

