Previsto tempo instabile anche nel ponte del 2 giugno

Temperature in rialzo in tutta Italia ma c’è anche l’ombra di possibili nuovi temporali. Sono le previsioni del tempo per i prossimi giorni secondo il sito specializzato IlMeteo.it. In particolare, per la giornata di oggi, giovedì 25 maggio, sono previsti violenti temporali con possibile grandine al Nord, mentre domani, venerdì 26 maggio, ci sarà clima estivo ma temporalesco al Centro-Sud.

Sabato arriva l’anticiclone Zefiro

Nel weekend poi arriverà l’anticiclone Zefiro, che porterà tanto sole sulla penisola. Però sono comunque previsti temporali pomeridiani sui rilievi, e sabato mattina anche su Trentino e Lombardia.

Temporali anche nel ponte del 2 giugno

Clima caldo atteso anche per la prossima settimana, ma non si freneranno i temporali, che potrebbero rovinare anche il ponte del 2 giugno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata