Ennesimo peggioramento nelle prossime ore a causa di un vortice ciclonico dal Nord Africa

Nelle prossime ore il tempo sarà destinato a subire l’ennesimo peggioramento. Alcune piogge a dire il vero sono già in atto, ma il clou deve ancora arrivare.

Come riportato dal portale ilmeteo.it, dal Nord Africa sta risalendo un vortice ciclonico che sta raggiugendo in queste ore la Sicilia e destinato entro sera a muovere il suo centro motore di 998hPa verso le regioni del Centro.

Per questa ragione ci attendiamo una mattinata all’insegna del brutto tempo su gran parte delle regioni del Sud con piogge a tratti anche forti e locali temporali che colpiranno con maggior importanza l’area più occidentale della Sicilia, la Campania, il nord della Basilicata e della Puglia. Tempo più asciutto invece sulle regioni del Centro e del Nord dove si potrà godere anche di qualche generosa occhiata di sole.

Sarà tuttavia solo questione di ore in quanto già dal pomeriggio ci attendiamo l’arrivo del brutto tempo anche sulle regioni del Centro specie su Lazio, Abruzzo, Molise ed entro sera anche sul resto del Centro e fino all’Emilia Romagna. In questa seconda cartina che vi proponiamo sotto, sono rappresentate le precipitazioni previste proprio per la giornata di Lunedì 15 Maggio. Occhi puntanti soprattutto al Sud, ma in particolare sul comparto più occidentale della Sicilia dove si prevedono cumulati anche prossimi ai 70mm (colore fucsia) l’equivalente di 70mm di pioggia per metro quadrato.

Attenzione inoltre alle prossime 24/48 ore in quanto il vortice ciclonico stazionerà sulle regioni del Centro almeno fino a tutto Martedì 16 e solo da Mercoledì 17 comincerà timidamente a muovere il suo baricentro verso levante. Ci attendono dunque ancora due giornate pessime sul fronte meteorologico con forti piogge, temporali e con tante regioni a rischio disagi per il maltempo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata