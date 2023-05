Nei prossimi giorni tanta pioggia bagnerà da Nord a Sud molte regioni

Nelle prossime ore il tempo si manterrà instabile su alcune regioni del nostro Paese dove ci attendiamo ancora qualche pioggia e alcuni temporali localmente di forte intensità.

Come riportato dal portale ilmeteo.it, la ragione va ricercata nella presenza di un vortice ciclonico che, seppur in movimento rapido verso le coste del Nord Africa, riuscirà comunque ad influenzare negativamente il meteo su molte regioni.

Vediamo dunque dove servirà l’ombrello nelle prossime ore e dove i temporali potranno colpire in forma più evidente. Al mattino la parte più attiva del brutto tempo la troveremo in azione sulle regioni di Nordest in particolare sull’area del Triveneto. Qualche piovasco potrà interessare anche la Lombardia e il Piemonte. Scendendo verso Sud invece, piogge e qualche temporale si andranno organizzandosi dalla Sardegna verso la Sicilia e gran parte dell’area tirrenica.

Anche la seconda del giorno non farà registrare forti cambiamenti con ancora una moderata instabilità al Nord e tempo capriccioso al Centro e la Sud. Per capire ancora meglio la distribuzione e gli accumuli di pioggia, vi mostriamo questa mappa qui sotto centrata proprio per la giornata di Lunedì 8 Maggio.

Il quadro meteorologico comincerà a dare segnali di miglioramento a partire dalla serata quando il vortice si allontanerà ulteriormente verso il cuore dell’Africa concedendoci così una più evidente tregua dalle piogge.

Il maltempo tuttavia non avrà nessuna intenzione di abbandonare definitivamente l’Italia. Anzi, nei prossimi giorni ci attende ancora tanta pioggia che bagnerà da Nord a Sud molte regioni.

