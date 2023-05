Nelle prossime ore c'è pure il rischio di qualche nubifragio

La giornata del primo Maggio, come previsto, è trascorsa all’insegna delle forti piogge soprattutto sulle regioni del Nord ed in particolare in Emilia Romagna e sui comparti di Nordovest. Particolarmente colpito il Piemonte specie il cuneese dove già dal pomeriggio si sono localmente superati i 150mm con dei disagi per frane e locali allagamenti, più di 130mm nel Torinese, tra 50 e 80mm su Biellese e Verbano. E’ tornata a cadere anche le neve sui rilievi valdostani specie nel comprensorio di Cervinia oltre i 2000m di quota.

Il maltempo comunque è ben lungi dall’abbandonare il nostro Paese e anche nelle prossime ore ci attendiamo intense piogge e pure il rischio di qualche nubifragio.

In queste ore il meteo peggiore lo troviamo con centrato soprattutto al Nord ed in particolare sui distretti Centrali ed Orientali dove si segnalano piogge diffuse a tratti anche forti. Piove inoltre, seppur debolmente, sulle regioni di Nordovest e qualche rovescio lo troviamo in azione sulla alcuni angoli del Centro e del Sud specie tra Marche, Abruzzo, Campania, Nord della Calabria, Basilicata e gran parte della Puglia.

Nelle prossime ore non sono attese grosse variazioni sul fronte meteo, almeno nella prima parte della giornata. La mattinata dunque trascorrerà all’insegna del maltempo con fenomeni più frequenti e diffusi sui reparti Centrali ed Orientali del Nord, ma anche su gran parte del Centro e del Sud.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata