Avanza sulla penisola l'anticiclone africano portando le massime anche sopra i 30 gradi, però tra domenica e lunedì è atteso temporale

Un piccolo anticipo di caldo estivo per qualche giorno, poi il ritorno del maltempo in corrispondenza del ponte del primo maggio. Sono le previsioni del tempo per i prossimi giorni secondo il sito specializzato Ilmeteo.it.

Avanza l’anticiclone africano

In particolare, spiega Ilmeteo, a partire da oggi, mercoledì 26 aprile, avanzerà sulla penisola italiana un anticiclone africano: si osserverà dunque un “netto miglioramento” delle condizioni meteo con un clima sempre più caldo. Nel weekend si osserveranno anche punte massime sui 30 gradi nelle isole maggiori.

Temporale tra 30 aprile e 1 maggio

Si tratterà però di un miglioramento di breve durata: tra domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio ci si attende un “violento passaggio temporalesco” con rischi anche di grandine, prima al Centro-Nord e poi anche al Sud.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata