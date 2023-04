Foto dall'archivio, maggio 2022

La ragione va ricercata soprattutto in una stagione che avanza inesorabilmente: finalmente primavera

Nei prossimi giorni arriverà un po’ di caldo sull’Italia, con temperature attese in lento aumento su buona parte del Paese, dice ilmeteo.it. La ragione va ricercata soprattutto in una stagione che avanza inesorabilmente e che lascia spazio, nei momenti di schiarite dei cieli, seppur in un contesto meteo instabile e capriccioso, a un irraggiamento solare più efficace e caldo. Le temperature aumenteranno dunque, seppur in maniera irregolare, quanto meno nella prima metà della settimana. Ma occhio perché l’ultimo aggiornamento ha portato in dote un possibile colpo di scena, proprio per il cuore del prossimo Ponte festivo.

A tal proposto vi proponiamo un’altra cartina con le temperature massime previste per la giornata di domenica 23 Aprile, fino a 24 gradi nella Val Padana.

Sarà questo il preludio ad un prolungato periodo caldo e anticiclonico? Secondo i nostri ultimi aggiornamenti la risposta è no. Si attende infatti un nuovo colpo di scena, con l’alta pressione destinata ad abdicare già sul finire di Domenica 23, quando subirà verosimilmente un declino sotto la spinta di una nuova perturbazione atlantica, pronta a riportare un contesto climatico nuovamente sotto tono su molte zone del Paese.

