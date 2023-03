Come riportato dal portale ilmeteo.it, scenderanno in maniera drastica le temperature, soprattutto durante le ore notturne

Tornano Freddo e addirittura alcune gelate. Come riportato dal portale ilmeteo.it, l’atmosfera non smette mai di stupirci e quando sembrava stesse per sbocciare la stagione primaverile, ecco che dopo un ciclone che già in queste ore sta riportando la pioggia e a neve in montagna, torneranno anche scendere in maniera decisa le temperature, soprattutto durante le ore notturne.

Nulla di eccezionale, a dire il vero, visto che il calendario dice che siamo ancora in Inverno, se non fosse però per il contesto climatico degli ultimi giorni (weekend compreso) che ci ha regalato profumi primaverili.

Insomma,un po’ a sorpresa torna il freddo.

Dopo il transito di un ciclone che attualmente sta attraversando da Nord a Sud il nostro Paese, si attiveranno tese e fresche correnti settentrionali che ci accompagneranno da Mercoledì 15 fino a Venerdì 17. In questo frangente le temperature diurne caleranno di qualche grado, ma ancora di più la notte grazie anche ai maggiori rasserenamenti che contribuiranno ad una più rapida dispersione del calore verso la libera atmosfera.

