Siamo ormai giunti all'epilogo di questa lunga e mite parentesi anticiclonica

Sta per cambiare il tempo sul nostro Paese e su alcune regioni ci attendiamo l’arrivo di alcune piogge e pure qualche fiocco di neve in montagna.

Come riporta ilmeteo.it, siamo ormai giunti all’epilogo di questa lunga e mite parentesi anticiclonica che ha mascherato l’atmosfera in un contesto praticamente primaverile con parecchia stabilità e soprattutto con temperature ben superiori alla media climatologica del periodo. La pressione atmosferica infatti comincia a diminuire sul bacino del Mediterraneo ed il tempo non potrà fare altro che peggiorare.

La vigilia del weekend vedrà uno spesso tappeto di nubi coprire gran parte dei cieli del Nord e del Centro soprattutto il versante tirrenico. Nel corso della giornata sarà pure necessario un ombrello su alcune regioni. Sotto qualche pioggia sparsa infatti, troveremo dapprima la Liguria, poi la Toscana ed entro sera anche alcuni tratti delle Marche e del Nordest. Da segnalare inoltre qualche spolverata di neve sui rilievi di Nordovest e verso sera anche su quelli di Nordest.

Ci sarà invece un’altra fetta del Paese dove l’atmosfera continuerà ad assumere connotati tipicamente primaverili come sui comparti adriatici del Centro, gran parte del Sud e sulle due Isole Maggiori fatta eccezione per la Sardegna dove entro sera i cieli saranno destinati a coprirsi di nubi sempre più minacciose.

Insomma, pare ormai evidente come il quadro meteorologico generale cominci a dare importanti segnali di cambiamento. Nei prossimi giorni infatti, l’atmosfera sarà destinata a subire una vera e propria metamorfosi passando da un contesto praticamente primaverile ad uno tipicamente invernale.

Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

