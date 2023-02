Come riportato dal portale ilmeteo.it, previste piogge ed episodi nevosi anche su pianure e coste

Un nuovo impulso di aria gelida proveniente dalla Russia irromperà nelle prossime ore sull’Italia e provocherà le prime piogge, nonché episodi nevosi anche su pianure e coste.

Come riportato dal portale ilmeteo.it, la fase meteorologica di stampo prettamente invernale che già da alcuni giorni avvolge il nostro Paese sta entrando dunque nel vivo. Le temperature sono già calate su tutto il Paese, ma ora ci sarà un ulteriore crollo e inoltre vivremo una parentesi di maltempo che colpirà oltre a parte delle regioni centrali adriatiche, anche l’estremo Sud. L’approfondimento di un vortice ciclonico, in formazione proprio in queste ore tra le coste tunisine e libiche avrà conseguenze importanti soprattutto sulla Sicilia.

Prepariamoci dunque ad una fase meteo-climatica assai dinamica che già dalle prossime ore mostrerà i suoi effetti.

Nella seconda parte della giornata l’instabilità interesserà ancora la Sicilia meridionale, l’area ionica tra Calabria, Basilicata e Puglia e, a salire, fino all’Abruzzo e ai settori più meridionali delle Marche. Arriveranno anche le prime nevicate sui rilievi del Sud, fino a 7/800 metri, mentre sul comparto centrale adriatico anche a quote ben più basse. Entro sera le precipitazioni che si faranno via via più diffuse e con la neve che potrebbe cadere a quote davvero molto basse tra Marche ed Abruzzo, a tratti addirittura fino in pianura e lungo i litorali. Qualche spruzzata non è da escludersi anche sulla Romagna meridionale, Rimini in primis.

Sul resto del Paese invece, la situazione meteorologica si manterrà decisamente più tranquilla, anche con ampio soleggiamento, ma anche qui farà piuttosto freddo e ci saranno venti vivaci dai quadranti nord-orientali.

