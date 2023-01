Come riportato dal portale ilmeteo.it, l'inverno ha deciso di riprendersi la scena

Neve in arrivo. Come riportato dal portale ilmeteo.it, l’inverno ha deciso di riprendersi la scena e già dalle prossime ore le condizioni meteo sono previste in peggioramento con precipitazioni importanti, anche nevose a quote via via più basse. La svolta sarà innescata da una profonda e vasta area depressionaria posizionata tra le Isole Britanniche e l’Islanda che piloterà correnti fortemente instabili fin verso il bacino del Mediterraneo.

Stando agli ultimi aggiornamenti le zone maggiormente interessate saranno in particolare i rilievi della Lombardia, con nevicate intense su Orobie, Valcamonica e Valtellina; a seguire tutte le Dolomiti e in estensione poi al resto del Trentino Alto Adige e al Cadore.

Ci si aspettano circa 20 cm di neve fresca in località sciistiche come Livigno (SO), Madonna di Campiglio (TN) e Cortina d’Ampezzo.

Con il passare del tempo la perturbazione raggiungerà anche il Centro-Sud, provocando, oltre alle piogge, nevicate pure sull’Appennino centro-settentrionale, inizialmente oltre i 1500/1600 metri. Da Lunedì 9, tuttavia, complice un ulteriore afflusso di aria fredda in quota, i fiocchi si faranno vedere almeno verso i 1300 metri, specie tra Lazio e Abruzzo.

