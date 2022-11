Temperature inaspettate vista la tregua più freddina che da qualche giorno ci sta regalando barlumi d'Autunno

Torna ancora una volta il caldo. Quasi a sorpresa, vista la tregua più freddina che da qualche giorno ci sta regalando barlumi d’Autunno, nei prossimi giorni i termometri torneranno a salire in maniera piuttosto anomala, raggiungendo addirittura quasi i 30°C su alcuni angoli del nostro Paese.

Come riportato dal portale ilmeteo.it ci prepariamo a vivere dunque l’ennesima parentesi davvero insolita sul fronte climatico, dopo quelle (ben 3!) che hanno caratterizzato praticamente tutto il mese di Ottobre. Insomma, l’Autunno non sembra proprio riuscire a partire e dopo aver illuso a cavallo dello scorso weekend, gli amanti delle grigie e fredde atmosfere tipiche di questa stagione, ora torna a ritirarsi per lasciar spazio all’ennesima fase fuori dal normale: siamo ormai nell’imminenza di una storica novembrata.

Ma cerchiamo ora di capirne le regioni e soprattutto quali saranno le zone dove si potranno addirittura tornare ad usare le maniche corte. Già da Mercoledì venti più caldi, provenienti dai quadranti meridionali, inizieranno a soffiare con veemenza al Sud e soprattutto sulle due Isole Maggiori, dove le colonnine di mercurio subiranno già un netto aumento. Anche al Centro i termometri saliranno, mentre al Nord, nonostante una maggiore presenza di nubi che manterrà più stabili le colonnine di mercurio durante il giorno, ci sarà un deciso aumento nei valori notturni (ciò proprio grazie alle nubi che non permetteranno al calore di disperdersi facilmente verso la libera atmosfera).

