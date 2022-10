Il ponte di Ognissanti sarà caratterizzato dal transito di perturbazioni

Ultimo giorno di ottobre segnato ancora dall’anticiclone africano con caldo fuori stagione. Da Ognissanti l’alta pressione inizia ad indebolirsi con il transito di due perturbazioni, la più intensa in arrivo giovedì. Il mese di ottobre si chiude sotto il dominio dell’anticiclone africano che assicura stabilità atmosferica e temperature sensibilmente superiori alla norma, specialmente sulle regioni centro settentrionali. L’alta pressione inizierà a indebolirsi con l’inizio di novembre sotto la spinta delle correnti atlantiche che convoglieranno gradualmente aria più fresca e umida e qualche impulso perturbato. Domani (martedì 1 novembre, Ognissanti) una prima debole perturbazione porterà qualche pioggia al Nord-Ovest e sarà seguita da un contenuto calo delle temperature al Nord e sulle regioni tirreniche. Mercoledì 2 novembre temporaneo rialzo della pressione. Gli ultimi aggiornamenti confermano l’arrivo giovedì sera al Nordovest di una perturbazione decisamente più intensa che poi si trasferirà rapidamente sul Nordest nelle ore successive – affermano i meteorologi di Meteo Expert -, seguita da aria più fresca. Venerdì la giornata sarà caratterizzata da sensibile rinforzo dei venti e da alcuni rovesci anche sulle regioni peninsulari (specie lato tirrenico) e sulla Sicilia.

Previsioni per le prossime ore.Ultimo giorno del mese all’insegna del tempo stabile e clima mite. Tempo prevalentemente soleggiato, con solo qualche velatura in transito da ovest verso est al Nord, in Toscana e in Sardegna.Temperature massime in lieve calo al Nord, in Toscana e nell’ovest della Sardegna; locali rialzi al Sud. Venti deboli, con ancora qualche rinforzo da sud-est sul Canale di Sardegna e da nord-ovest fra basso Adriatico e Ionio orientale con i rispettivi mari localmente mossi. Calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

Previsioni per martedì 1 novembre. Nuvolosità in rapido aumento in mattinata al Nordovest, con qualche debole pioggia su Valle d’Aosta, Piemonte e Ponente ligure; cielo per lo più sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Possibile presenza di nebbie, in diradamento, sul basso Veneto. In giornata possibilità di deboli piogge isolate in Liguria e sulla Lombardia; nubi in aumento sul Nordest, ma senza piogge di rilievo, e in Toscana, velature sulla Sardegna; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Centro Sud e in Sicilia. La sera ancora qualche pioggia possibile sul Levante Ligure. Temperature in calo al Nordovest, diminuzioni più lievi in Triveneto e Toscana, valori per lo più stazionari altrove; in generale temperature ancora sopra le medie in tutto il Paese, con le massime comprese tra 17 e 25 gradi.Venti per lo più deboli.Mari: localmente mossi il mar Ligure ed il canale di Sardegna, calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

Previsioni per mercoledì 2 novembre. Inizio di giornata con cielo molto nuvoloso e qualche debole pioggia isolata nell’area del Levante Ligure, sull’Emilia occidentale, sulla pianura veneta; nuvolosità irregolare nel resto del Nord, tempo prevalentemente soleggiato sul Centro Sud e sulle isole. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni centrali tirreniche; occasionali piogge in Toscana, sul Friuli Venezia Giulia, sul basso Veneto.Temperature in lieve diminuzione al Centro Sud, senza grosse variazioni altrove e in generale ancora molto miti.Venti deboli.Mari calmi o poco mossi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata