Al Nord si potrebbero registrare punte di 36-38°C, fino a 38-40°C sulle zone interne del Centrosud

Ancora caldo rovente in Italia con picchi previsti a Ferragosto. “Nei prossimi giorni il sole sarà predominante sull’Italia, ma non mancheranno anche improvvisi temporali di calore”, ha confermato il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “l’alta pressione lascerà infatti filtrare umide correnti atlantiche in quota, le quali favoriranno l’innesco di fenomeni temporaleschi che risulteranno molto localizzati, ma talora particolarmente intensi, associati a grandine, violenti quanto improvvisi colpi di vento e nubifragi. Le zone dove saranno maggiormente probabili fino a venerdì saranno Appennino e aree limitrofe, ma anche entroterra di Puglia e Sicilia, occasionalmente pure al Nord (qui soprattutto tra martedì sera e mercoledì 7 agosto). Il caldo sarà ovunque piuttosto intenso e anche afoso, sebbene senza picchi eccezionali in questa fase; temporanee rinfrescate giusto nelle aree temporalesche”. “Dal prossimo fine settimana l’anticiclone subtropicale sarà in netto rinforzo con decisa espansione anche su Italia e buona parte dell’Europa centro-occidentale” – avverte Ferrara – “contestualmente avremo a che fare con una nuova e potente ondata di caldo africano. Questa volta verrà coinvolto anche il Nord, che fino ad ora non ha sperimentato i picchi elevati del Centrosud, con caldo intenso dunque su tutto il territorio nazionale. Il sole sarà protagonista ma non mancherà ancora qualche forte temporale di calore, per quanto molto isolato ed essenzialmente su Alpi e Appennino”.

“Il picco di questa nuova onda di calore si sperimenterà nella settimana di Ferragosto, almeno nella prima parte quando tra l’11 e il 14 agosto al Nord si potrebbero registrare punte di 36-38°C, fino a 38-40°C sulle zone interne del Centrosud. Farà altresì caldo pure di notte, con temperature che potranno mantenersi attorno ai 28-30°C anche in tarda sera in particolare sui settori costieri e nelle aree urbane. Da Ferragosto in avanti l’anticiclone potrebbe subire un quantomeno parziale indebolimento con qualche temporale in più e un progressivo smorzamento della canicola a partire dal Nord. Tuttavia si tratta di una ipotesi che necessiterà ancora di ulteriori analisi e conferme data la distanza temporale”, ha aggiunto.

