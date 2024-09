Le previsioni del tempo dell'Aeronautica militare per venerdì 27 settembre

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi, venerdì 27 settembre, allerta arancione per rischio idrogeologico sui settori settentrionali della Lombardia, dove sono previsti rovesci e temporali, anche intensi. Valutata inoltre allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana.

Il meteo per venerdì 27 settembre

Le previsioni del tempo per venerdì 27 settembre 2024 del servizio meteo dell’Aeronautica militare:

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto sulle zone alpine e prealpine, con associati rovesci o temporali, precipitazioni localmente intense su Liguria, Emilia, Lombardia e Triveneto. Dal pomeriggio in attenuazione con locali ampie schiarite sui settori occidentali.

Centro e Sardegna: nuvoloso sulle regioni peninsulari, con locali piogge; piogge e rovesci persistenti sulla Toscana, con fenomeni in attenuazione verso sera; nottetempo attese locali piogge sulle coste laziali; sulla Sardegna prevalenza di cielo poco nuvoloso, attese in serata locali piogge.

Sud e Sicilia: nubi estese su rilievi molisani e campani con lievi precipitazioni sparse, in graduale attenuazione dal pomeriggio; nella notte attese locali piogge sulla Campania settentrionale. Ampio e prevalente soleggiamento sul resto del meridione.

Temperature: massime stazionarie su Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna in aumento sulle restanti regioni, più marcato sul Piemonte. Minime in aumento su tutto il Paese. Venti: moderati meridionali, con rinforzi a ridosso dei rilievi. Mari: da molto mosso ad agitato il mar Ligure; mossi i restanti mari.

Domani in Campania allerta gialla per temporali improvvisi

La Protezione civile della Regione Campania intanto ha emanato una nuova allerta meteo di colore giallo per temporali improvvisi e intensi dalla mezzanotte fino alle ore 20 di domani, sabato 28 settembre. L’allerta riguarda la quasi totalità del territorio campano. Sono escluse solo la zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). “La particolare perturbazione in atto – si legge nell’avviso – potrebbe portare a rapidi cambi del quadro meteo e ad improvvisi temporali, anche di forte portata, a scala locale. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da grandine, fulmini, raffiche di vento. Va quindi prestata attenzione al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori, delle recenti precipitazioni e degli incendi dei mesi scorsi. Si ricorda ai sindaci di attivare i Centri operativi comunali (Coc), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni degli agenti atmosferici”.

