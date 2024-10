Le temperature potranno anche raggiungere i 25 gradi al Sud

Dopo l’ondata di maltempo che a inizio settimana ha colpito gran parte dell’Italia, in particolare al Nord, nel weekend sulla penisola tornano il sole e il caldo, con temperature oltre i 20 gradi e che al Sud possono raggiungere anche i 25. Sono le previsioni del tempo di Meteo Expert per i prossimi giorni. Dopo il vento di Maestrale che nella giornata di venerdì ha portato a un calo termico, nel fine settimana l’alta pressione garantirà un tempo stabile e in prevalenza soleggiato, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. Il Nord Italia verrà invece lambito da un sistema nuvoloso che però non porterà piogge di rilievo. L’anticiclone resisterà anche nei primi giorni della prossima settimana con temperature in ulteriore aumento: in particolare in Sardegna, complice anche lo Scirocco, potrebbero toccare e localmente superare la soglia dei 30 gradi.

Le previsioni del tempo per sabato

Queste le previsioni del tempo, in particolare, per la giornata di sabato 12 ottobre. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle regioni settentrionali, specie al Nord-Ovest, con qualche isolata pioggia o pioviggine in Val d’Aosta, Alpi piemontesi, Liguria di levante, Appennino emiliano. Più soleggiato al centro-Sud con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature intorno ai 20 gradi al Nord, fino a 22-23 al Centro e 24-25 al Sud e Isole. Venti deboli, salvo residui rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia meridionale. Poco mossi i mari del Centronord e della Sardegna; fino a mossi i mari del Sud, in particolare il Canale d’Otranto.

