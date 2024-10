Previste anche le prime nevicate

Nonostante il clima mite di questi giorni, verso la fine di ottobre e i primi giorni di novembre potrebbe essere in arrivo un ondata di freddo in Italia. Come spiegano i meteorologi, infatti, osservando le proiezioni per le ultime settimane del mese si può notare come l’alta pressione che si espande verso Nord venga contrastata da un vasto vortice ciclonico artico, che si potrebbe stabilire sulla Scandinavia. Il blocco delle correnti atlantiche potrebbe quindi lasciare spazio a questo vortice artico che potrebbe spingere aria fredda verso il Sud Europa, investendo quindi anche il nostro Paese. Le temperature potrebbero quindi abbassarsi molto, portandosi sui valori tipici dell’inverno.

Se questo ciclone si abbattesse sull’Italia, potrebbero arrivare anche le prime nevicate, non solo sulle cime, ma anche a quote insolitamente basse specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Gli italiani dovranno prepararsi dunque all’arrivo dell’inverno, con le basse temperature che potrebbero arrivare con qualche settimana d’anticipo, in particolare per il ponte di Ognissanti, dall’1 al 3 novembre.

