L'eco-compattatore Recopet verrà installato in Vaticano nei luoghi più frequentati da turisti e fedeli

macchina salva plastica in Vaticano. eco-compattatore Recopet oggi a Papa Francesco. Il macchinario verrà installata in uno dei luoghi maggiormente frequentati da turisti e fedeli, evitando la dispersione della plastica nell’ambiente e attuando un’importante azione di sensibilizzazione di cittadini e turisti al riciclo. “La scienza ci permette di estendere l’orizzonte molto di più, e di sentire maggiormente il mistero che ci circonda e che ci abita – ha detto Papa Francesco in occasione della consegna – l’umiltà è alla base della vita cristiana. Umile, infatti, deriva da humus, terra. Basterebbe contemplare un cielo stellato per ritrovare la giusta misura”. Unain Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo, e il recupero degli imballaggi in plastica , ha donato l’oggi a. Il macchinario verrà installata in uno dei luoghi maggiormente frequentati da turisti e fedeli, evitando la dispersione della plastica nell’ambiente e attuando un’importante azione di sensibilizzazione di cittadini e turisti al riciclo. “La scienza ci permette di estendere l’orizzonte molto di più, e di sentire maggiormente il mistero che ci circonda e che ci abita – ha detto Papa Francesco in occasione della consegna – l’umiltà è alla base della vita cristiana. Umile, infatti, deriva da humus, terra. Basterebbe contemplare un cielo stellato per ritrovare la giusta misura”.

Cassuti (Corepla): “I giovani esigono un cambiamento”

“Quello di Corepla è un impegno verso la sostenibilità e l’innovazione che nasce dalla necessità di proteggere la nostra casa comune – dice Giovanni Cassuti, presidente di Corepla – i giovani esigono da noi un cambiamento e mostrano continuamente preoccupazione rispetto ai temi legati alla crisi climatica e a un futuro ai loro occhi incerto. Contro l’eco-ansia abbiamo però un potente strumento, l’informazione. Da sempre Corepla è impegnata in attività rivolte ai più giovani: grazie ai nostri progetti scuola e alle nostre iniziative sul territorio da più di 25 anni abbiamo coinvolto oltre mezzo milione di studenti e, forti di questi risultati, puntiamo a rafforzare la nostra offerta formativa, consci di quanto sia sempre più importante dare delle risposte e cercare insieme delle soluzioni”.

Il progetto Recopet

Corepla lavora da oltre 25 anni per garantire il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero della plastica: grazie a una filiera che comprende oltre 2.500 imprese tra produttori, trasformatori, auto-produttori e riciclatori-recuperatori. Il Consorzio ha raggiunto importanti risultati, in particolare nella quantità di imballaggi in plastica avviati al riciclo pari a oltre un milione di tonnellate. Il progetto Recopet è un’iniziativa nata per contrastare concretamente il fenomeno dell’abbandono della plastica nell’ambiente, con la cultura del riciclo, coinvolgendo sempre di più i cittadini nel processo di economia circolare delle bottiglie in pet e favorire così il bottle-to-bottle, ossia trasformare le bottiglie in nuove bottiglie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata