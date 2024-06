Bernard d’Alessandri, vice presidente della Superyacht Eco Association, "Riconoscimento che ci ispira a continuare lo sviluppo"

Il Sea Index Co2 della Superyacht Eco Association ha ricevuto il riconoscimento del polo di competitività francese Capenergies, per il contributo innovativo alla riduzione dell’impatto ambientale e dell’impronta di carbonio dei superyacht.

Lo strumento, che certifica in modo indipendenteoltre i 25 metri, utilizzando dati forniti dagli utenti e da apparecchiature installate su misura a bordo, è stato sviluppato sotto l’egida dell’iniziativa ‘Monaco, capitale dello yachting avanzato’ dello Yacht Club de Monaco . Il cluster Capenergies, che riunisce una rete dinamica di quasi 520 membri – grandi gruppi industriali, aziende, tra cui la maggioranza Pmi e start-up, centri di ricerca e formazione, autorità locali e finanziatori – specializzati in energia, facilita l’emergere di progetti innovativi e sostiene il loro sviluppo per accelerare la transizione energetica. L’etichetta Capenergies, assegnata da un comitato indipendente composto da 12 membri, viene spiegato, riflette, i progressi compiuti dalla Superyacht Eco Association da quando lo strumento di valutazione è stato lanciato nel 2020, e il suo potenziale di impatto economico significativo e riduzione dell’impatto ambientale.