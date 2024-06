Il notiziario dedicato ad ambiente, economia circolare e sviluppo sostenibile

Il bilancio annuale della filiera delle bioplastiche compostabili e della raccolta dell’umido in Italia con un nuovo rapporto presentato da Consorzio Biorepack, Cic, e Assobioplastiche, il via libera delle Regioni al decreto sulle Aree idonee per lo sviluppo delle rinnovabili, e l’allarme del Wwf sul Mediterraneo sempre più bollente ormai diventato un mare tropicale. Ecco l’edizione del Tg Green di questa settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata