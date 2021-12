Si tratta di una produzione al 100% italiana, donata da Procter & Gamble Italia

La prima area picnic fatta con plastica riciclata è stata inaugurata al parco agricolo Sud di Milano. Si tratta di una produzione al 100% italiana, donata da Procter & Gamble Italia, in collaborazione con Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e Carrefour Italia, a favore di Federparchi a conclusione dell’iniziativa ‘Riciclare la plastica è un gioco da bambini’. In tutto sono 11 i parchi regionali e nazionali interessati.

Tavoli, panchine, porta bici e tutto ciò che serve per trascorrere momenti di ristoro all’aria aperta. L’iniziativa prevedeva che per ogni tre prodotti dei marchi P&G (Dash, Lenor, Unstoppables, Swiffer, Fairy, Viakal, Gillette, Pantene, AZ e Oral B) messi nel carrello della spesa in uno dei supermercati Carrefour aderenti, fossero donati 6 euro a Federparchi per l’acquisto di arredi urbani fatti con la plastica raccolta e riciclata da Corepla.

L’Italia – viene spiegato – è già sulla buona strada: “Nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria anche nel 2020 si è confermata un paese virtuoso sul fronte della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, con ben 1.433.203 tonnellate conferite ai Centri di selezione (+4% rispetto al 2019), recuperando il 95% degli imballaggi immessi nel mercato e stabilendo un nuovo record in termini di quantità trattata: 23,7 chili pro capite in media all’anno”.

Parte di questa plastica è stata utilizzata da Corepla per realizzare gli arredi urbani installati nell’area picnic del parco agricolo Sud di Milano. A questa prima installazione ne seguiranno presto altre 10, per un totale di 11 parchi regionali e nazionali coinvolti in tutta Italia: il Parco Nazionale Gran Paradiso in Valle D’Aosta, le Aree Protette Po Torinese in Piemonte, il Parco Regionale dei Colli Euganei in Veneto, il Parco Regionale delle Prealpi Giulie in Friuli, il Parco Regionale del Beigua in Liguria, il Parco del Ducato in Emilia Romagna, il Parco Regionale della Gola Rossa e Frasassi nelle Marche, il Parco Regionale della Maremma in Toscana, l’Area Marina Protetta Tavolara in Sardegna e il Parco Roma Natura nel Lazio.

P&G conferma così “il proprio impegno per generare un impatto positivo sull’ambiente e sulla società, rafforzato dall’avvio, quest’anno, del programma di cittadinanza d’impresa ‘P&G per l’Italia’, e come previsto dal programma ‘Ambition 2030’ con cui si è data obiettivi di sostenibilità molto stringenti, come rendere il 100% degli imballaggi riciclabili o riutilizzabili entro il 2030”.

“Far sì che sempre più plastica entri nel ciclo dell’economia circolare è uno dei nostri principali obiettivi – dichiara Riccardo Calvi, direttore Comunicazione di P&G in Italia – ci auguriamo, soprattutto, che queste iniziative possano contribuire a educare a un uso più consapevole delle risorse, soprattutto le nuove generazioni che riteniamo abbiano un ruolo fondamentale per la costruzione di un futuro più sostenibile per tutti”.

“Solo attraverso l’attivazione di sinergie come questa è possibile dar vita all’economia circolare – osserva il presidente di Corepla, Giorgio Quagliuolo – trasformare uno scarto in qualcosa di cui tutti possano beneficiare è un messaggio ambientale ma anche sociale, perché ci fa capire come una corretta gestione dell’intera filiera possa dare agli imballaggi in plastica una seconda vita trasformandoli da rifiuti in risorse preziose da far godere all’intera collettività”.

“La tutela della natura, così come la necessità di recuperare i materiali di scarto in una visione di economica circolare – rileva Agostino Agostinelli, vicepresidente di Federparchi – è ormai fondamentale per una prospettiva di sviluppo sostenibile. Oggi tocchiamo con mano l’alta qualità dei prodotti riciclati. L’iniziativa di Procter & Gamble insieme al Consorzio Corepla per il riciclo della plastica va nella direzione giusta”.

“Ci siamo posti l’obiettivo di diventare leader della trasformazione alimentare per tutti, una missione che si traduce in diverse azioni concrete a livello ambientale e sociale – fa presente Rosanna Pastore, direttrice Comunicazione di Carrefour Italia – in particolare, siamo da sempre promotori della lotta agli sprechi in ogni loro forma, dalle risorse energetiche a quelle alimentari, e ci siamo posti obiettivi ambiziosi per un packaging sempre più eco-compatibile e riutilizzabile”.

