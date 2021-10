L'attivista svedese scortata dalla polizia alla stazione ferroviaria della città scozzese

Greta Thunberg è arrivata sabato sera a Glasgow, dove oggi prende il via la Conferenza Onu sui cambiamenti climatici Cop26. La giovane che ha dato vita al movimento Fridays For Future, assediata da giornalisti e fotografi, è stata scortata da numerosi agenti di polizia e altri attivisti per l’ambiente al suo arrivo alla stazione ferroviaria della città scozzese.

