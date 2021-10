Migliaia di giovani in piazza per il clima a Milano con l'attivista svedese

(LaPresse) C’è anche l’attivista svedese per il clima Greta Thunberg in corteo a Milano con i Fridays for Future. Almeno 50 mila i giovani in piazza per il clima, secondo gli organizzatori. Ieri Greta ha incontrato, insieme a Vanessa Nakate e Martina Comparelli, anche il premier Draghi.

