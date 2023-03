Il duca di Sussex e altri personaggi hanno citato in giudizio gli editori del Daily Mail and Mail on Sunday sul caso di intercettazioni telefoniche e violazione della privacy

Il principe Harry è arrivato all’Alta Corte di Londra per un’udienza preliminare sul caso di intercettazioni telefoniche e violazione della privacy in cui il duca di Sussex e altri hanno citato in giudizio Associated Newspapers Ltd (Anl), editori del Daily Mail and Mail on Sunday. Lo riporta la Bbc. Oltre al principe Harry sono coinvolti nel caso il cantante Elton John e le attrici Sadie Frost e Liz Hurley. L’editore ha descritto le accuse di raccolta illegale di informazioni come “diffamazioni assurde”.

Dopo quest’udienza preliminare, che durerà 4 giorni, il giudice deciderà se proseguire con il processo.

