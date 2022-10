Tappa in un villaggio nell'Aberdeenshire per ringraziare il pubblico per il loro sostegno dopo la morte della regina

(LaPresse) Come annunciato da Buckingham Palace, Re Carlo III sarà incoronato nell’Abbazia di Westminster il 6 maggio 2023 in una cerimonia che abbraccerà il passato ma guarderà al mondo moderno dopo i 70 anni di regno della defunta regina Elisabetta II. Secondo i rumors britannici, l’incoronazione sarà più breve e più sobria rispetto alla cerimonia di tre ore che vide protagonista Elisabetta nel 1953, in linea con i piani di Carlo per una monarchia più minimal. La notizia è arrivata mentre Carlo e Camilla visitavano un villaggio nell’Aberdeenshire per ringraziare il pubblico per il loro sostegno dopo la morte della regina.

