L'ha pubblicata su Instagram il fotografo e amico di famiglia Misan Harriman

Capelli rossi, un fiocco bianco in testa e indosso un abitino azzurro. E’ arrivata la seconda foto ufficiale della piccola Lilibet Diana, la figlia di Harry e Meghan. L’ha pubblicata sul proprio profilo Instagram il fotografo e amico di famiglia dei duchi del Sussex, Misan Harriman, il quale l’ha scattata in occasione del primo compleanno della bisnipote della Regina Elisabetta II, il 4 giugno scorso, a Frogmore House. Lilibet Diana, nata in California, lo ha infatti festeggiato in Gran Bretagna, dove si è recata per la prima volta in vita sua assieme ai genitori e al fratellino Archie, di tre anni, per celebrare i 70 anni di regno della nonna.

La prima immagine della secondogenita di Harry e Meghan era stata diffusa a Natale, nella cartolina di auguri pubblicata dai Sussex.

