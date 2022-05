Il forfait per motivi precauzionali. Al posto della sovrana il principe Carlo

(LaPresse) – Sarà il principe Carlo a pronunciare il discorso della Regina oggi alla Camera dei Comuni a Londra in occasione dell’inaugurazione della nuova sessione parlamentare . Elisabetta, 96 anni e reduce dal Covid, infatti ha dovuto rinunciare “con riluttanza”- fa sapere Buckingham Palace – per le sue condizioni di salute su raccomandazione dei medici, per ragioni precauzionali. La Regina continua a sperimentare problemi episodici di mobilità, si legge nel comunicato. Si tratta della prima assenza di Sua Maestà al Queen’s Speech dal 1963.

