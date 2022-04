I duchi del Sussex ai Giochi per i militari feriti e invalidi, l'ex attrice annuncia sul palco il suo "incredibile" marito

Harry e Meghan hanno aperto gli Invictus Games, la competizione sportiva fondata dal Principe dedicata ai soldati e veterani feriti in servizio, al via sabato sera all’Aia, nei Paesi Bassi. I duchi del Sussex, durante la cerimonia inaugurale, hanno reso omaggio alla squadra ucraina. A presentare sul palco il nipote della Regina è stata la stessa duchessa del Sussex: “Non potrei amarlo e rispettarlo di più, diamo il benvenuto al fondatore degli Invictus Games, e padre dei nostri piccoli Archie e Lili: il mio incredibile marito, il principe Harry, duca di Sussex”, le parole dell’ex attrice americana. Per il secondogenito di Lady D lungo applauso e standig ovation.

