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sabato 4 luglio 2026

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Schlein su legge elettorale: "Incredibile che cambiarla sia unica priorità maggioranza"

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“È incredibile che in un Paese che ha un calo della produzione industriale da tre anni consecutivi, che ha gli stipendi tra i più bassi d’Europa e ha raggiunto il record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni al 43% e in cui le liste d’attesa per fare una mammografia possono arrivare a un anno e mezzo l’unica priorità di questa maggioranza sia cambiare la legge elettorale. Noi continueremo a concentrarci sui bisogni concreti delle cittadine e dei cittadini”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del suo arrivo al XIX congresso nazionale della Uil alla Fiera di Padova.