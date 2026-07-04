Schlein sui salari bassi: "Rubano potere d'acquisto e non aiutano la crescita"

“Purtroppo siamo un Paese che ha tra i salari più bassi d’Europa. L’Istat ci racconta che i salari sono diminuiti di 9 punti percentuali negli ultimi quattro anni, solo che negli stessi quattro anni gli italiani, quando sono andati a fare la spesa, hanno visto rincari dei beni alimentari per il 25%. Questo vuol dire rubare potere d’acquisto alle famiglie italiane e non aiutare la crescita”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del suo arrivo al XIX congresso nazionale della Uil alla Fiera di Padova. “Lo dicono anche gli economisti: con questo livello, diciamo, di diseguaglianza e con questi bassi salari è un freno per la crescita. Motivo per cui la strategia per la crescita che il Partito Democratico sta presentando proprio in queste settimane prevede tre assi principali”, ha aggiunto