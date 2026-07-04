4 luglio, iraniani al consolato Usa a Milano: "Anche noi cerchiamo libertà"

Un centinaio di persone della comunità iraniana milanese ha manifestato davanti al consolato degli Stati Uniti, tra bandiere a stelle e strisce e cartelli contro la Repubblica Islamica. L’occasione è doppia: da un lato la celebrazione del 4 luglio, festa dell’Indipendenza americana, dall’altro la rivendicazione della libertà del popolo iraniano dal regime di Teheran. “Loro sono riusciti ad ottenere la loro libertà, quella che proviamo a conquistare noi da 47 anni contro il regime sanguinario della Repubblica Islamica”, racconta una manifestante. “Non accettiamo nessun tipo di accordo con questo regime che non ha legittimità dal suo popolo e diffonde terrore e paura nel mondo. Quando hanno iniziato l’intervento militare eravamo contenti, anche se sapevamo che agivano per i loro interessi”, spiega una dei manifestanti. “Dovevano continuare questo intervento”. Non mancano le critiche al governo italiano e all’Unione Europea. “Quello che sta facendo il governo italiano è conseguenza di quello che fa l’Unione Europea”, dice una ragazza. “Inseriscono i pasdaran nel gruppo delle organizzazioni terroristiche, ma dall’altro restano indecisi nel supporto agli Stati Uniti. Le reazioni non contano niente, vogliamo vedere i fatti”.