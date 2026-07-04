Germania, al via il congresso dell'Afd. Chrupalla: "Presto governeremo da soli"

Iniziato a Erfurt, in Turingia, il congresso nazionale dell’AfD. Il partito di estrema destra si è dichiarato pronto ad assumersi responsabilità di governo e lo ha fatto attraverso il discorso tenuto dal co-leader Tino Chrupalla.

“Vinceremo. Forse presto saremo in grado di governare da soli“, ha affermato. “Questo invierebbe il messaggio giusto ai nemici della democrazia là fuori che volevano impedire lo svolgimento del nostro congresso di partito”. Il riferimento è alle proteste che fin dalle prime ore di questa mattina si sono tenute a Erfurt: i manifestanti hanno sfilato inneggiando cori antifascisti, alcuni dei quali anche in italiano.