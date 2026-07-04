Ucraina, raid russi su Sumy, Odessa e Kherson: tre morti e decine di feriti

Continua la pesante offensiva russa sulle città dell’Ucraina. Sabato i raid di Mosca ha colpito Sumy: tre persone, tra cui un bambino, sono state uccise riferisce il Servizio statale di emergenza ucraino. Le autorità parlando di 27 persone ferite, tra cui sette bambini. Tratte in salvo cinque persone dagli edifici danneggiati. Nella regione di Odessa, un attacco russo ha provocato il ferimento di due persone. Incendiato un magazzino utilizzato per lo stoccaggio di prodotti alimentari. Nella regione di Kherson l’offensiva delle forze russe ha colpito l’area di un allevamento avicolo, provocando un vasto incendio in uno degli edifici di produzione della struttura.