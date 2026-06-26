Terremoto in Venezuela, il dramma del calciatore Héctor Bello: la moglie muore per salvare la figlia

Un calciatore venezuelano, Héctor Enrique “Kike” Bello Caballero, si è sfogato sui social raccontando il dramma vissuto durante il doppio terremoto che ha colpito il Paese sudamericano. La moglie, Andrea, è morta sepolta tra le macerie e ha fatto scudo con il suo corpo alla loro bimba che si è salvata.

“Come spiegherò” a nostra figlia “che hai dato la vita per salvarla?”, ha scritto sui social il calciatore che gioca nel Deportivo Marítimo de La Guaira. “Come faccio a dirlo a mia figlia? Andrea, come faccio a spiegare a tua figlia che hai perso la vita per salvare la sua, e io non c’ero per fare niente? Come faccio a spiegarlo? Dammi la forza ora perché io non ne posso più”, ha detto in un altro messaggio pubblicato su Instagram. Héctor Bello ha ricevuto decine di messaggio di appoggio e la sua storia è stata riportata da media locali e media spagnoli.