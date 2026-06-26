Beatles, a Città del Messico la proiezione del film 'Help'

In Messico giovani fan dei Beatles hanno celebrato il Global Beatles Day di giovedì con una proiezione gratuita del film “Help!” presso la Cineteca Nacional di Città del Messico. La commedia d’avventura del 1965, secondo film dei Beatles, segue il gruppo mentre cerca di sfuggire alle grinfie di una setta misteriosa e malvagia. Il film è stato proiettato gratuitamente per la prima volta a Città del Messico, Jalisco e Puebla nell’ambito degli eventi organizzati per la celebrazione annuale dedicata ai fan.