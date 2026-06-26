Mondiali 2026, Pride a Seattle: allenatori e giocatori di Iran ed Egitto non rispondono a domande sul tema

Come era emerso da quando sono stati sorteggiati a dicembre i gironi dei Mondiali 2026, il Pride a Seattle mette in imbarazzo Egitto ed Iraq. Prima che l’allenatore e il portiere iraniani rispondessero alle domande giovedì, in vista della partita contro l’Egitto del girone G (in programma alle 5 ora italiana di venerdì nella città dello Stato di Washington), Daniel Marin, direttore esecutivo delle pubbliche relazioni della Fifa, ha letto una dichiarazione a nome della squadra della Repubblica islamica in occasione delle celebrazioni del Pride a Seattle, in programma venerdì. Egitto e Iran sono due dei paesi più repressivi al mondo per le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, ma si affronteranno proprio mentre la città ospitante celebra la comunità LGBTQ+. “La Federazione calcistica iraniana della Repubblica Islamica ci ha chiesto di informare i media che risponderà solo a domande relative alla partita”, ha dichiarato Marin.

Le federazioni dei due paesi avevano chiesto la cancellazione dell’evento

“Rispettiamo pienamente il diritto di tutti i giornalisti di porre domande. In questo caso, vi chiediamo di rispettare il diritto della federazione di rispondere solo a domande relative alla squadra, alle tattiche, alla partita e così via”, ha aggiunto. Ciononostante, il ct dell’Iran Amir Ghalenoei è stato incalzato da domande su cosa accadrà all’interno del Lumen Field e intorno allo stadio venerdì. A dicembre, entrambi i paesi hanno chiesto la cancellazione delle celebrazioni a tema Pride. La Fifa considera la bandiera arcobaleno un simbolo dei diritti umani e permetterà ai tifosi di sventolarla all’interno dello stadio, secondo quanto affermato da Hana Tadesse, portavoce del comitato organizzatore dei Mondiali di Seattle.

Il ct dell’Iran Amir Ghalehnoy (AP Photo/Andre Penner)

L’allenatore dell’Egitto: “Siamo concentrati sul calcio”

L’Egitto ha adottato un approccio simile a quello iraniano, cercando di riportare l’attenzione sulla partita e di allontanarla dalle celebrazioni del Pride. Durante l’allenamento di giovedì all’Husky Soccer Stadium di Seattle, ai giocatori egiziani è stato impedito di rispondere a domande sul Pride. Lo staff della squadra è intervenuto, impedendo ai giornalisti di porre tali domande. “Siamo tutti concentrati sul calcio“, ha dichiarato in arabo l’allenatore dell’Egitto, Hossam Hassan. “È l’unica cosa a cui pensiamo”, ha aggiunto. Con una vittoria, l’Iran potrebbe qualificarsi per la prima volta alla fase a eliminazione diretta del torneo. “Vi ho già detto che siamo qui per giocare a calcio. Per nient’altro”, ha risposto Ghalenoei alla domanda di un giornalista in farsi. “Tutta la nostra attenzione sarà rivolta alla partita di domani, al successo nella partita di domani. E di qualsiasi altra cosa vietata… non vogliamo parlare. Parleremo solo di calcio, di quanto sia bello questo sport e di quanto sarà divertente”, ha aggiunto.