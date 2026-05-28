Sinner e il malore al Roland Garros 2026: cosa è successo

Malore per Jannik Sinner nel suo match di secondo turno al Roland Garros 2026, oggi 28 maggio. Il numero uno al mondo era in vantaggio nettamente contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo sul 6-3, 6-2, 5-1, quando ha improvvisamente accusato un problema fisico che lo ha debilitato e che ha permesso a Cerundolo di effettuare una incredibile rimonta.
Quando il punteggio del terzo set era sul 5-4 e 0-40 sul servizio di Sinner l’altoatesino ha chiamato l’arbitro di sedia, che ha interrotto il gioco e chiamato il fisioterapista a bordo campo. Dopo un breve consulto, in cui Sinner è sembrato dire di sentire il bisogno di vomitare, il numero 1 del mondo ha lasciato il campo e si è diretto negli spogliatoi.
Dopo una breve pausa negli spogliatoi, il numero 1 del mondo è tornato in campo per riprendere a giocare ma in evidenti condizioni di difficoltà fisiche. Dopo i primi due set dominati da Sinner per 6-3, 6-2, l’argentino infatti ha vinto i successivi due parziali per 7-5, 6-1 e poi anche il quinto set, sempre col punteggio di 6-1, aggiudicandosi così il match.
A Parigi è emergenza caldo
A Parigi in questi giorni si sta vivendo un’ondata di caldo anomalo, come anche in altri paesi d’Europa come il Regno Unito. I tennisti che stanno partecipando al Roland Garros 2026 hanno avuto notevoli difficoltà proprio a causa delle alte temperature, che oggi a Parigi hanno toccato anche i 33 gradi.
Cerundolo: “Sinner? Mi spiace, spero si riprenda presto”
“Non riuscivo a vincere più di tre game, sono stato fortunato e mi dispiace per Jannik. Non so cosa sia successo, se il caldo o i crampi, spero possa recuperare rapidamente perchè merita di vincere tanti altri Slam”, ha dichiarato Juan Manuel Cerundolo dopo la vittoria contro Jannik Sinner.