Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 28 maggio 2026

Ultima ora

Sinner e il malore al Roland Garros 2026: cosa è successo

Sinner e il malore al Roland Garros 2026: cosa è successo
L’italiano Jannik Sinner, al centro a sinistra, lascia il campo per sottoporsi a un controllo medico durante l’incontro di secondo turno del torneo di tennis maschile contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo all’Open di Francia a Parigi, giovedì 28 maggio 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite
,

Il numero uno al mondo era nettamente in vantaggio contro l’argentino Cerundolo prima di sentirsi male

Malore per Jannik Sinner nel suo match di secondo turno al Roland Garros 2026, oggi 28 maggio. Il numero uno al mondo era in vantaggio nettamente contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo sul 6-3, 6-2, 5-1, quando ha improvvisamente accusato un problema fisico che lo ha debilitato e che ha permesso a Cerundolo di effettuare una incredibile rimonta.

Sinner e il malore al Roland Garros 2026: cosa è successo
L’italiano Jannik Sinner si rinfresca con del ghiaccio durante il match del secondo turno del singolare maschile contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo giovedì 28 maggio 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

 Quando il punteggio del terzo set era sul 5-4 e 0-40 sul servizio di Sinner l’altoatesino ha chiamato l’arbitro di sedia, che ha interrotto il gioco e chiamato il fisioterapista a bordo campo. Dopo un breve consulto, in cui Sinner è sembrato dire di sentire il bisogno di vomitare, il numero 1 del mondo ha lasciato il campo e si è diretto negli spogliatoi. 

Sinner e il malore al Roland Garros 2026: cosa è successo
L’italiano Jannik Sinner parla con l’arbitro durante l’incontro di secondo turno del singolare maschile contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo giovedì 28 maggio 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

 Dopo una breve pausa negli spogliatoi, il numero 1 del mondo è tornato in campo per riprendere a giocare ma in evidenti condizioni di difficoltà fisiche.  Dopo i primi due set dominati da Sinner per 6-3, 6-2, l’argentino infatti ha vinto i successivi due parziali per 7-5, 6-1 e poi anche il quinto set, sempre col punteggio di 6-1, aggiudicandosi così il match.

Sinner e il malore al Roland Garros 2026: cosa è successo
L’italiano Jannik Sinner beve durante una pausa dell’incontro di secondo turno del singolare maschile contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo giovedì 28 maggio 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
Sinner e il malore al Roland Garros 2026: cosa è successo
L’italiano Jannik Sinner si rinfresca con l’acqua durante una pausa dell’incontro di secondo turno del singolare maschile contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo giovedì 28 maggio 2026, mentre la temperatura sale fino a 33 °C (91 °F). (AP Photo/Thibault Camus)

A Parigi è emergenza caldo

A Parigi in questi giorni si sta vivendo un’ondata di caldo anomalo, come anche in altri paesi d’Europa come il Regno Unito. I tennisti che stanno partecipando al Roland Garros 2026 hanno avuto notevoli difficoltà proprio a causa delle alte temperature, che oggi a Parigi hanno toccato anche i 33 gradi.

Cerundolo: “Sinner? Mi spiace, spero si riprenda presto”

“Non riuscivo a vincere più di tre game, sono stato fortunato e mi dispiace per Jannik. Non so cosa sia successo, se il caldo o i crampi, spero possa recuperare rapidamente perchè merita di vincere tanti altri Slam”, ha dichiarato Juan Manuel Cerundolo dopo la vittoria contro Jannik Sinner.

Sinner e il malore al Roland Garros 2026: cosa è successo
L’italiano Jannik Sinner reagisce mentre gioca contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo durante il loro incontro di secondo turno del singolare maschile giovedì 28 maggio 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

© Riproduzione Riservata