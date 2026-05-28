Home > Sport > Tennis > Sinner e il malore al Roland Garros 2026: cosa è successo

Malore per Jannik Sinner nel suo match di secondo turno al Roland Garros 2026, oggi 28 maggio. Il numero uno al mondo era in vantaggio nettamente contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo sul 6-3, 6-2, 5-1, quando ha improvvisamente accusato un problema fisico che lo ha debilitato e che ha permesso a Cerundolo di effettuare una incredibile rimonta.

L’italiano Jannik Sinner si rinfresca con del ghiaccio durante il match del secondo turno del singolare maschile contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo giovedì 28 maggio 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

Quando il punteggio del terzo set era sul 5-4 e 0-40 sul servizio di Sinner l’altoatesino ha chiamato l’arbitro di sedia, che ha interrotto il gioco e chiamato il fisioterapista a bordo campo. Dopo un breve consulto, in cui Sinner è sembrato dire di sentire il bisogno di vomitare, il numero 1 del mondo ha lasciato il campo e si è diretto negli spogliatoi.

L’italiano Jannik Sinner parla con l’arbitro durante l’incontro di secondo turno del singolare maschile contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo giovedì 28 maggio 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

Dopo una breve pausa negli spogliatoi, il numero 1 del mondo è tornato in campo per riprendere a giocare ma in evidenti condizioni di difficoltà fisiche. Dopo i primi due set dominati da Sinner per 6-3, 6-2, l’argentino infatti ha vinto i successivi due parziali per 7-5, 6-1 e poi anche il quinto set, sempre col punteggio di 6-1, aggiudicandosi così il match.

L’italiano Jannik Sinner beve durante una pausa dell’incontro di secondo turno del singolare maschile contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo giovedì 28 maggio 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

L’italiano Jannik Sinner si rinfresca con l’acqua durante una pausa dell’incontro di secondo turno del singolare maschile contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo giovedì 28 maggio 2026, mentre la temperatura sale fino a 33 °C (91 °F). (AP Photo/Thibault Camus)

A Parigi è emergenza caldo

A Parigi in questi giorni si sta vivendo un’ondata di caldo anomalo, come anche in altri paesi d’Europa come il Regno Unito. I tennisti che stanno partecipando al Roland Garros 2026 hanno avuto notevoli difficoltà proprio a causa delle alte temperature, che oggi a Parigi hanno toccato anche i 33 gradi.

Cerundolo: “Sinner? Mi spiace, spero si riprenda presto”

“Non riuscivo a vincere più di tre game, sono stato fortunato e mi dispiace per Jannik. Non so cosa sia successo, se il caldo o i crampi, spero possa recuperare rapidamente perchè merita di vincere tanti altri Slam”, ha dichiarato Juan Manuel Cerundolo dopo la vittoria contro Jannik Sinner.