I duchi di Sussex hanno organizzato un party esclusivo con i principali affetti, poi una festa con gli amici della secondogenita

Doppia festa di compleanno per Lilibet Diana, la secondogenita del principe Harry e Meghan Markle, che il 4 giugno ha compiuto tre anni. Stando a quanto riporta People, la famiglia ha celebrato la ricorrenza una prima volta il weekend precedente, con i parenti e gli amici più stretti riuniti all’interno della loro residenza californiana a Montecito. Per l’occasione, la torta è stata preparata personalmente da Meghan, con l’assistenza della madre, Doria Ragland.

Successivamente, i duchi di Sussex hanno organizzato una festa di compleanno vera e propria il 4 giugno, alla quale sono stati invitati tutti i bambini con cui la piccola Lilibet Diana gioca di solito.

Compleanno Lilibet Diana, niente auguri dalla Royal Family

In occasione del compleanno di Lilibet Diana, da Londra non è arrivato nessun messaggio social da parte della Royal Family. Già da qualche tempo, Buckingham Palace ha smesso di pubblicare auguri pubblici per tutti i royal che non hanno un ruolo a corte, ma per Harry e Meghan la tradizione era già stata interrotta nel 2022.

