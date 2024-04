Il cantante 62enne ha raccontato cosa gli è successo: "Ho subito uno shock acustico in studio di registrazione, ho perso i sensi e sono cascato a terra"

Lo scorso anno Piero Pelù ha dovuto interrompere il tour a causa di un acufene, un disturbo dell’udito. Il cantante 62enne ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera cosa è successo. “È stato un incidente sul lavoro. Ero in studio di registrazione e ho subito uno shock acustico” il racconto del fondatore dei Litfiba che è in uscita con il brano “Maledetto cuore”, anteprima del nuovo album “Deserti” (atteso per il 7 giugno).

Ha quindi spiegato meglio: “Avevo cambiato cuffie e il fonico non ha fatto bene i calcoli: ho perso i sensi, sono cascato a terra. A quello si sono sommati i miei di errori: non ho fatto subito i controlli e ho trascurato il problema”.

Purtroppo non recupererà mai del tutto: “Il danno è irreversibile, ho recuperato un po’ ma da questi chock non si guarisce. Posso accerchiare il problema con la tecnologia. Un sistema acustico ben calibrato mi permette di affrontare di nuovo il palco: devo creare l’inferno sonoro fuori, ma in cuffia è come se avessi Casadei”.

