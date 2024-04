E' diventato virale il video ripreso da David Beckham durante il party esclusivo a Londra

Victoria Beckham festeggia i suoi 50 anni ballando con le Spice Girls. Il video, ripreso e pubblicato da David Beckham sul suo profilo Instagram, ha fatto il giro del web emzozionando i fan della girlband britannica. Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chrisholm e Melanie Brown cantano e danzano sulle note di ‘Stop’, il loro celebre brano del 1997, trattto dall’album ‘Spiceworld’.

Il party si è svolto nel club privato Oswald’s, a Londra, ed è costato all’incirca 250mila sterline. Tra gli invitati c’erano vip come Tom Cruise, Salma Hayek col marito Francois-Henri Pinault, Rosie Huntington-Whiteley, Eva Longoria e Gordon Ramsay.

I 50 anni di Victoria Beckham

Victoria ha raggiunto il traguardo dei 50 anni. Nata il 17 aprile 1974 ad Harlow, ha raggiunto la notorietà nel 1994 entrando a far parte delle Spice Girls. A soli 20 anni è finita alla ribalta raggiungendo in pochi anni le vette delle classifiche musicali mondiali. Con il gruppo ha realizzato tre album e fatto cinque tour. Nel 2001 ha intrapreso la carriera da solista pubblicando il suo primo e unico album che però non ha avuto lo stesso successo che aveva guadagnato con la girlband.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata