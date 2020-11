Vienna, Austria ammette: Slovacchia ci avvertì su attentatore

di lcl

Vienna (Austria), 4 nov. (LaPresse/AP) - L'intelligence slovacca aveva avvertito i loro omologhi austriaci a luglio che l'attentatore che ha ucciso a colpi di arma da fuoco quattro persone in un attacco terroristico a Vienna, aveva cercato di acquistare munizioni nel Paese, ma sono stati commessi errori sulla gestione delle informazioni, hanno ammesso le autorità austriache. Il sospetto, identificato come Kujtim Fejzulai di 20 anni, era stato precedentemente condannato per aver tentato di unirsi al gruppo dello Stato islamico in Siria ed era stato rilasciato in anticipo a dicembre. L'intelligence slovacca ha informato l'Austria che Fejzulai stava cercando di acquistare munizioni e "qualcosa apparentemente è andato storto con la comunicazione nei passaggi successivi", ha detto il ministro dell'Interno Karl Nehammer, aggiungendo che proporrà di istituire un gruppo indipendente per esaminare "dove sono stati commessi gli errori".

