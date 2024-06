Il brand dello stilista ha presentato le divise degli atleti americani

(LaPresse) Ralph Lauren vestirà gli atleti del Team Usa alle Olimpiadi di Parigi 2024 al via il 26 luglio. Il brand del celebre stilista ha presentato le divise che verranno indossate dalla delegazione americana alla cerimonia inaugurale e quella conclusiva dei Giochi nella capitale francese. Nella prima occasione spazio a blazer (con revers e bordi a stelle e strisce) e jeans mentre per il gran finale Ralph Lauren opta per un giubbotto dai colori rigorosamente ‘stars and stripes’ e pantaloni di denim. Ma sono vari i capi che indosseranno gli sportivi americani alle Olimpiadi, fuori dalle piste e dai campi da gioco, sempre all’insegna dello stile preppy casual, marchio di fabbrica del fashion designer e imprenditore newyorkese.

