Tre presidi della Columbia University sono stati rimossi dai loro incarichi, dopo avere inviato degli sms che “toccavano in modo inquietante antichi cliché antisemiti” nel corso di un forum su temi ebraici che si è tenuto lo scorso maggio. Lo riporta il New York Times, citando una lettera inviata dalle autorità della Columbia alla comunità dell’università. I presidi risultano ancora dipendenti dell’ateneo, ma sono stati posti in aspettativa indefinita e non faranno ritorno ai loro incarichi.

La presidente della Columbia, Nemat Shafik, ha descritto i sentimenti espressi nei messaggi di testo come “inaccettabili e profondamente sconvolgenti, trasmettendo una mancanza di serietà riguardo alle preoccupazioni e alle esperienze dei membri della nostra comunità ebraica”. I messaggi, ha aggiunto erano “antitetici ai valori e agli standard della nostra università”. L’annuncio giunge a circa un mese di distanza dalle rivelazioni di un sito web conservatore, che aveva pubblicato degli screenshot dei messaggi inviati dai tre presidi.

