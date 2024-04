Al lavoro anche squadre si sub per ispezionare la struttura anche sott'acqua

Proseguono a Baltimora i lavori di rimozione dei resti in acciaio e cemento del ponte Francis Scott Key crollato dopo essere stato urtato da una nave mercantile martedì scorso. In azione anche squadre di sub che stanno ispezionando le parti della struttura sott’acqua. Ogni parte del ponte rimossa dall’acqua verrà sollevata su una chiatta e portata a valle fino al centro logistico Tradepoint Atlantic, dove sarà ispezionata, ha detto il contrammiraglio della guardia costiera Shannon Gilreath.

