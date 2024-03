Un misto di neve e pioggia ha ricoperto le strade a Fitchburg, a nord-ovest di Boston

Sebbene sia ufficialmente primavera, sabato un’ondata di freddo ha colpito gli Stati Uniti, e in particolare il New England, dove si è visto un mix di pioggia, neve pesante e raffiche di vento. A Fitchburg, a nord-ovest di Boston, un misto di neve e pioggia ha ricoperto le strade. La tempesta giunge alla fine di una stagione invernale che in alcune aree del Nordest, tra cui Boston, ha visto poca neve e temperature più calde.

